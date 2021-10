Seniorensportclub moet ruimte maken voor gymlessen van scholen: "We worden weggedrukt"

Een groep van zo'n 35 tot 40 sportende senioren voelt zich in de kou gezet door de gemeente. Al jaren sporten ze op donderdag om 10.00 uur in Sporthal De Pijp aan de Lizzy Anzinghstraat in Amsterdam, maar omdat de hal momenteel verbouwd wordt, trainen ze in het Amstelpark. Buiten sporten vinden de 55-plussers geen probleem, maar ze vrezen dat als de hal straks klaar is, ze niet meer op hun gewenste uurtje terug kunnen keren naar de sporthal.

NH - NH Nieuws

"Officieel zouden we in november terug gaan, maar het gerucht gaat dat dat waarschijnlijk niet kan, omdat de scholen prioriteit hebben", zegt Christien Visch die het woord doet namens de sportende senioren. "Wij vinden het heerlijk om te bewegen. We voelen dat het ons goed doet. Het geeft ons energie om de dag en de week verder door te komen. Het is gewoon heel erg belangrijk."

Quote "Vele van ons willen niet tussen de middag sporten, dat is geen fijne tijd" Christien Visch, sporter

De gemeente, die de zalen in de hal verhuurt, laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat de vraag vanuit omliggende scholen voor een locatie om te sporten toeneemt door het stijgende aantal klassen. De bestemming van de hal zal volgens de gemeente na de verbouwing ongewijzigd blijven. De senioren kunnen er dus nog steeds terecht, maar niet meer op dezelfde tijd. "Wij zouden dan eventueel ergens tussen de middag mogen, maar dan kan onze docente niet", zegt Visch. "Velen van ons willen niet tussen de middag sporten dat is geen fijne tijd. Je wil of een dutje doen, of aan je dag beginnen. Wij sporten daar altijd al, er waren nooit scholen. We hebben het gevoel dat we weggedrukt worden."