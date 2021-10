Groot onderhoud aan N242 uitgesteld vanwege 'onzeker weer'

De gele aankondigingsborden stonden al gereed langs de N242, maar inmiddels zijn ze weer weggehaald. Het grote onderhoud dat de komende twee weekenden plaats zou vinden tussen het AZ-stadion in Alkmaar en bedrijventerrein Overtoom in Heerhugowaard, wordt uitgesteld vanwege het 'onzekere weer'.

De werkzaamheden stonden gepland in het weekend van 22 oktober en het weekend van 5 november.

Door het 'onzekere' weer kan niet worden gegarandeerd dat het asfalt van goede kwaliteit is als het nu zou worden gelegd. Daarom verschuift de gebiedsaannemer van de provincie Noord-Holland de werkzaamheden naar het voorjaar, meldt Alkmaar Centraal.

Wanneer in het voorjaar de werkzaamheden precies plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Het asfalt kan volgens de Provincie tot die tijd nog wel mee. Wel kijkt de gebiedsaannemer of er voor die tijd kleine reparaties nodig zijn om in de winter eventuele vorstschade aan het asfalt te voorkomen.