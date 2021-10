Gooise gemeenten plaatsen 'slimme camera's' om criminelen te tracken

In totaal zijn er vijf van die ANPR-camera's opgehangen die automatisch kentekenplaten herkennen. Een voorbijrijdende auto wordt direct gelinkt met een computersysteem van de politie. In dat systeem staan kentekens die op naam staan van gezochte personen of personen die om een andere reden bekend zijn bij de politie. Bij een 'match' kan de politie direct in actie komen.

De proef richt zich voornamelijk op het verminderen van woninginbraken, maar volgens burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes, kunnen veel meer criminele activiteiten op deze manier gestopt of voorkomen worden. Voorbeelden hiervan zijn: katvangers, malafide autoverhuurders en bedrijfsinbrekers, zo laat de burgemeester weten in een brief aan de gemeenteraad.

Privacy

Broertjes stelt in die brief dat privacy van burgers niet in het geding komt door het ophangen van de camera's. "Op de bijbehorende foto is alles buiten het kenteken slechts geblurd zichtbaar", schrijft Broertjes. "Kentekens die gescand worden, maar niet in de database voorkomen, worden niet bewaard."

De gemeenten willen niet melden waar de camera's exact geplaatst zijn, wel is duidelijk dat het om toegangswegen van de gemeenten gaat. Die routes zouden voor criminelen interessant zijn om snelwegen tussen Amsterdam en Utrecht te mijden.

De proef start op 25 oktober en duurt vijf maanden. Daarna wordt gekeken of de camera's op langere termijn definitief kunnen blijven hangen.