Organisatie helpt jeugd met woonruimte: "Weinig aandacht voor jongeren uit jeugdzorg"

Van der Neut is in 2019 Kamers met Aandacht gestart in Utrecht om dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan. Werkzaam in de jeugdzorg, zag ze dat het vaak misging met tieners die op zichzelf gingen wonen. "De stap om op jezelf te wonen als je zo jong bent zonder sociaal vangnet is namelijk vaak te groot", vertelt ze aan NH Nieuws.



De 20-jarige Haarlemmer Michael, die verder onbekend wil blijven, heeft dankzij de organisatie nu een woning. "Ik was uit huis geplaatst, in verband met het drugsgebruik van mijn ouders." Hij woonde in een pipowagen waar geen goede voorzieningen waren voor gas, water en licht.



Zelf een woning vinden was bijna niet te doen en daarnaast moest hij op jonge leeftijd al zaken regelen zoals een zorgverzekering. Hier had hij hulp bij nodig. "Als je niemand hebt om hulp te vragen, dan gaat het vaak mis. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ze hun post niet goed nakijken of niet naar school gaan. Dan is het fijn als er iemand is die dit wel in de gaten houdt en structuur en een dagritme aanbrengt", legt Van der Neut uit.