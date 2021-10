Met de stoomboot over de grachten: zo komt de Sint dit jaar aan in Amsterdam

Alternatieve intochten, opgestapte vrijwilligers en een bemiddeling door Noraly Beyer. Even leek het niet zeker of en op wat voor manier de Sinterklaasintocht in Amsterdam dit jaar door zou gaan. Hoewel de onenigheid tussen het bestuur en de vrijwilligers nog niet is opgelost, is de route van de intocht inmiddels bekend: Sinterklaas komt op 14 november aan met de stoomboot en zal feestelijk over de grachten varen.

"Voor het eerst in de geschiedenis zullen Sint en zijn Pieten over de Amsterdamse grachten naar de aankomst bij het scheepsvaartmuseum varen", Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA). "Hiermee wordt een alternatief geboden voor het niet-doorgaan van de klassieke intocht te paard."

Sinterklaas zal op zondag 14 november rond 10.00 uur vanaf de Amstel aan komen varen met zijn stoomboot. Rond 11.15 uur vaart de boot vanaf de Prinsengracht richting de Brouwersgracht. Om 12.15 uur varen de Sint en Pieten vanaf de Herengracht richting het Scheepvaartmuseum. Daar zal de boot om 13.00 uur aankomen en wordt de intocht op een feestelijke manier afgesloten.

Frictie

Eind september werd bekend gemaakt dat de Sinterklaasintocht niet in de traditionele vorm door zou kunnen gaan. Dat door de coronamaatregelen en de bijbehorende veiligheidsoverwegingen. "Je hebt te maken met kwetsbare doelgroepen en je wilt het niet op je geweten hebben dat hen iets overkomt", zei Orhan Polat van SSIA toen tegen AT5/NH Amsterdam.

Maar toen bekend werd gemaakt dat de coronaproof intocht zou plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena, besloot een groot deel van de vrijwilligers op te stappen. Zij zagen zo'n feest in een stadion niet zitten. Al jarenlang voelt deze hard kern van vrijwilligers zich niet serieus genomen, en de keuze voor de Johan Cruijff Arena was voor hen de druppel.

Bemiddeling

Onder leiding van vrijwilliger Menno Köhler werd er een petitie gestart voor een alternatieve intocht. Oud-nieuwslezer Noraly Beyer werd door burgemeester Halsema verzocht om te bemiddelen tussen het bestuur en de vrijwilligers.

Die bemiddeling is maar gedeeltelijk geslaagd. Er komt één intocht op traditionele wijze, maar vrijwilligers voelen zich nog altijd niet gehoord door het bestuur. Ze pleiten onder andere voor het opstappen van vice-voorzitter Jules Vos, iets wat volgens de stichting nu niet aan de orde is. De kritische vrijwilligers zullen daarom niet meewerken aan deze intocht, maar volgens de voorzitter van de stichting zijn er genoeg mensen om het feest in goede banen te leiden.

Geen QR-code nodig

Door de aanpassingen in het programma is de intocht een zogenoemd doorstroomevenement en past het binnen de nog altijd geldende coronaregels. Mensen die langs de vaarroute staan om Sint te verwelkomen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.