Kleurrijke festivalvlaggen gesloopt in binnenstad Haarlem, duizenden euro's schade

Een groot aantal vlaggen in de binnenstad van Haarlem is gesloopt door vandalen. De vlaggen waren neergezet door ondernemers uit de binnenstad om het Haarlemse Herfstfestival te promoten, maar zijn inmiddels allemaal weggehaald.

Niels Busink van Paint It Yellow, de promotieorganisatie achter het evenement, heeft er behoorlijk de pest in. "Ja, tuurlijk baal je er van. Je probeert een bepaalde sfeer neer te zetten en dan gebeurt er dit mee. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt", zegt hij terwijl hij de restanten van de masten opruimt.

De 40 vlaggenmasten met gekleurde vlaggen stonden sinds begin deze maand in alle belangrijke winkelstraten. Het bedrijf van Busink had er tot afgelopen week al tien moeten vervangen, maar afgelopen dagen zijn er nog meer vlaggen vernield.

De bamboe masten zijn omver getrokken, gebroken of zelfs helemaal verdwenen. "Het is 100 procent vandalisme, dit is allemaal op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht gebeurd", verzucht Busink.

Aangifte

De totale schade van de vlaggensloperij loopt op tot ongeveer 4.000 euro. Of er aangifte gedaan gaat worden, weet Busink nog niet. "Eerst maar opruimen, en dan kijken we wat we er mee gaan doen."

Het Haarlemse Herfstfestival gaat overigens gewoon door. Op initiatief van de binnenstadondernemers is op meerdere dagen per week live-muziek in de straten. Bij slecht weer worden de optredens verplaatst naar de winkels of in een kerkgebouw.

