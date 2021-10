Minder WW-uitkeringen voor werklozen ten noorden van Amsterdam

Het aantal WW-uitkeringen boven Amsterdam is de afgelopen maand gedaald met 3,1 procent. Dat meldt het UWV. Het aantal werkzoekenden neemt dan ook af, terwijl het aantal vacatures toeneemt. Vooral in de horeca hebben werkgevers moeite om voldoende personeel te vinden.

In totaal kregen 16.054 mensen in dit deel van de provincie in september een WW-uitkering, laat het UWV weten. De sterkste afname van het aantal uitkeringen was in Zaanstreek Waterland: daar daalde het met 4 procent.

Zwaar getroffen

In de techniek, ICT, zorg en horeca hebben werkgevers momenteel grote moeite om nieuwe werknemers te vinden. De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren van de coronacrisis.

Er zijn veel banen in de horeca bijgekomen sinds maart vorig jaar, toen er zicht kwam op versoepelingen van de coronamaatregelen. Er waren aan het einde van juni meer oproepcontracten dan aan het begin van de crisis. Het aantal tijdelijke en vaste contracten steeg niet.

Een grote uitdaging

Werkgevers in de horeca zullen moeten zorgen dat ze weer voldoende personeel krijgen. Dat is een grote uitdaging, niet alle oud-medewerkers, die inmiddels een baan in een andere sector hebben, zullen automatisch terugkeren naar de horeca. Bovendien is er veel concurrentie tussen werkgevers uit verschillende sectoren die omhoog zitten.

Mensen die graag in de horeca willen werken, hebben tegelijkertijd genoeg keus. Vooral naar barpersoneel, medewerkers bediening, koks en ondersteunend personeel in de keuken is veel vraag. Maar er zijn ook voldoende vacatures voor leidinggevende functies in deze branche, aldus het UWV.