De Peiling: welke bijbaan staat jou het meest bij?

Het aantal werkenden is opnieuw toegenomen, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens hen lukte het duizenden mensen om in de maand september weer aan het werk te gaan. Onder jongeren nam de arbeidsparticipatie het meest toe. Het vinden van een baantje begint vaak al op vroege leeftijd. Welk bijbaantje staat jou nog het meeste bij?

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden tussen de 15 en 75 jaar met gemiddeld 22.000 per maand naar 9,1 miljoen in september. Dankzij de coronasteun van de overheid daalt het aantal werklozen al langer. Ook zijn er de in de zomermaanden diverse branches opengegaan die vanwege de coronamaatregelen een tijdlang gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag.

Jong aan de slag

Waarschijnlijk hebben met name jongeren hiervan geprofiteerd. De horecasector zorgt nu structureel voor veel werkgelegenheid, er komen nu zelfs flink mensen tekort. Een baantje zoeken begint al vaak op jonge leeftijd. Welk bijbaantje staat jou nog het meeste bij? Was je soms uren bollen aan het pellen of was je de schappen bij de supermarkt aan het vullen? Misschien stond je wel op de markt of liet je de honden van de buurvrouw uit.