Amsterdam NL V Ondernemers die cash storten bezorgd over veiligheid: "Gaan met zijn tweeën naar de automaat"

Geldmaat heeft met ingang van 1 oktober de laatste geldautomaten van ABN Amro, ING en Rabobank overgenomen. Dat heeft als gevolg dat de overdekte pinautomaten in bankfilialen verdwijnen, waardoor ondernemers nu buiten, vaak op drukke plekken, hun geld moeten storten. Deze ondernemers dragen vaak een paar duizend euro cash bij zich en zijn bezorgd over hun veiligheid.

Hassam Alam heeft een souvenirwinkel bij het Rokin in Amsterdam waar zijn klanten, voornamelijk toeristen, meestal contant betalen. Wekelijks stortte hij dit bij een filiaal van de ING pal tegenover zijn winkel, maar sinds Geldmaat de geldautomaten heeft overgenomen moet hij zijn contanten in het openbaar storten. ''Dan sta je een beetje om je heen te kijken en dat is niet fijn, want dan trek je juist de aandacht.'' Hassan is er bang voor dat mensen meekijken, doorhebben dat hij ondernemer is en hem een volgende keer volgen naar zijn winkel. ''Ik voel me gewoon niet veilig.''

Quote ''Ik denk niet dat het de bedoeling is om onveilige situaties te creëren voor ondernemers'' robbert overmeer, horecaondernemer

Onveilige situaties Ook Robbert Overmeer, horecaondernemer op de Utrechtsestraat, maakt zich zorgen. ''Op dit moment gaan we met zijn tweeën naar de automaat, want degene die daar zou staan die weet wel wat ik ga doen, als ik buiten richting zo'n automaat loop. En ik moet natuurlijk ook dat geld uit mijn zak of tas halen.'' Beide ondernemers begrijpen dat er minder cash in omloop is en zijn de contanten zelf ook liever kwijt dan rijk. Maar, zegt Robbert: ''Het is een wettig betaalmiddel, je mag er gewoon mee betalen. Ik denk niet dat het de bedoeling is om onveilige situaties te creëren voor ondernemers die buiten contant geld moeten afstorten.''

Quote ''Meestal zitten ze vol of hebben ze een storing'' winkeleigenaar hassan alam

Een bijkomend probleem is dat de automaten de laatste tijd vaak buiten werking zijn. Hassan is minimaal een half uur tot drie kwartier bezig om zijn geld te storten, maar alleen als het apparaat mee zit. ''Meestal zitten ze of vol of hebben ze in storing.'' Veiligheidseisen De woordvoerder van Geldmaat laat ons weten dat de meeste automaten op dezelfde plek zijn blijven staan en dat de verplaatste automaten voor een betere spreiding moeten zorgen. Ook voldoen de stortautomaten volgens hen aan de veiligheidseisen. ''Een intensieve relatie met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt ervoor dat we veiligheid rondom geldautomaten continu verhogen'', aldus de woordvoerder.