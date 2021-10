Megainvestering Tata Steel om 'staal voor de toekomst' te maken

Verandermanager Pieter Sturm wijst vol trots naar een enorme pan met 350 ton vloeibaar staal, die boven de nieuwe gietmachine hangt. Vonken springen in het rond, net als zijn enthousiasme. "Hier kijken we al maanden en jaren naar uit, om de installatie eindelijk in gebruik te gaan nemen. Het gaat hier om een installatie met technische snufjes die je nergens in de wereld nog tegenkomt."

Werknemers noemen de oxystaalfabriek - waar de gietmachine vandaag feestelijk wordt onthuld door de commissaris van de Koning (CvdK) Arthur van Dijk - ook wel het kloppende hart van het bedrijf. Het is de plek waar het vloeibare ruwijzer, afkomstig van de hoogovens, wordt omgevormd tot vaste repen staal.

Tekst gaat verder onder de video: