Code geel voor stormachtig weer: windstoten tot 90 km per uur

Het weer was onstuimig de afgelopen nacht: er is in onze regio veel regen gevallen en er waren zware windstoten. Van die harde wind zijn we voorlopig nog niet af, vertelt weerman Jan Visser bij NH Radio.

Met name rond het IJsselmeer waaide het behoorlijk vannacht. "Op en rond de Houtribdijk en de Markerwaarddijk was er rond 4.30 uur echt stormachtig harde wind, met windstoten tot wel 105 kilometer per uur."

Daarnaast viel de regen met bakken uit de hemel, zegt de weerman. "Er zijn enorme hoeveelheden regen gevallen. In Zaandam viel 32,5 millimeter en in Hoogkarspel 35 millimeter." Met de regen van gisteren erbij gerekend is er in Den Burg 37 millimeter regen gevallen. Sint Pancras komt uit op 36 millimeter en Wijk aan Zee maar liefst 51 millimeter.

Vandaag harde wind

We zijn voorlopig nog niet van de buien en windstoten verlost, zegt Jan Visser. "De regen trekt naar het oosten weg; vanmiddag zijn er weer buien, met nu en dan zon. Er staat flink wat wind: boven land is die krachtig, aan de kust hard tot stormachtig. Dat blijft de komende uren zo. Er zijn windstoten mogelijk tot 90 kilometer per uur."

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor de harde wind: twee handen aan het stuur dus.