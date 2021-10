Komend weekend wordt nieuw beveiligingssysteem metronetwerk herstart

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september lag het metroverkeer tijdelijk stil door een storing in het verkeersleidingsysteem. De storing van 24 september bleek te zijn veroorzaakt door een technisch probleem. Een dag later bleek de storing het gevolg te zijn geweest van een procedurele fout.

De gemeente en het GVB oefenden na 12 september met het nieuwe verkeersleidingssysteem CBTC. Eerder al werd dit systeem gefaseerd in gebruik genomen. Met deze aanpak kon de verkeersleiding ervaring opdoen met het gebruik van het nieuwe systeem, zodat risico's op langdurige storingen beperkt zouden blijven.

Grote storing na gebruik nieuwe systeem

Deze testfase veroorzaakte meerdere keren problemen. Een aantal keer raakte het systeem overbelast, maar op 25 september was de storing zo groot dat er tijdelijk werd overgeschakeld op het oude beveiligingssysteem.

Inmiddels is van beide storingen ook duidelijk waar het probleem lag. Op 24 september lag het probleem aan het geheugengebruik. Dit liep zo snel op dat er een risico was dat het limiet zou worden overschreden, waardoor alle metro's vast zouden komen te staan tussen de metrostations. Om dat te voorkomen werden alle metro's bij een perron stilgezet en werd de verkeersleidingserver gereset.

Procedurele fout

Bij de storing van 25 september was er geen sprake van een technisch mankement, maar aan een procedurele fout. Even leek een reset ook de redding, maar dat loste het probleem toen niet op. Om die reden werd teruggeschakeld naar ZUB/VLSM, het oude systeem.

Na onderzoek bleek dat het beveiligingssysteem 'terecht had ingegrepen' nadat de metrobestuurder en verkeersleider handelingen hadden uitgevoerd waardoor de metro niet meer automatisch was beveiligd. Het systeem reageerde daarop door het gebied rondom deze metro stil te leggen. De Franse leverancier Alstom had in dit geval een onderdeel van het systeem handmatig moeten resetten, maar omdat gedacht werd dat er iets technisch mis was in plaats van procedureel, werd opnieuw het systeem gereset.

Ondersteuning na herstart nieuwe systeem

Om nieuwe problemen te voorkomen zullen enkele specialisten tijdens de weken na de herstart van het nieuwe beveiligingssysteem helpen bij problemen. Zo zullen ze ondersteuning bieden met de diagnose en de benodigde maatregelen. Ook wordt er voor het personeel een checklist gemaakt voor het resetten van het systeem. De bedoeling hiervan is om bij een soortgelijke procedure zo gericht mogelijk te handelen, zodat de kans op storingen en vertragingen een stuk kleiner wordt.