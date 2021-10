Medewerker pizzeria Volendam mishandeld, Edammer (16) aangehouden

Een medewerker van een pizzeria is vanavond in de zaak aan de Volendamse Zeestraat is vanavond mishandeld. Hij raakte gewond aan z'n gezicht. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden.

De dader kwam rond 18.45 uur de zaak binnen en liep een afgesloten ruimte in waar op dat moment ook een medewerker van het afhaalrestaurant aanwezig was. De medewerker beval de jongen te vertrekken, maar die gaf daar geen gehoor aan.

In plaats daarvan greep hij de medewerker bij z'n keel. De medewerker slaagde erin zijn belager van zich af te duwen, waarna de dader de zaak verliet. Niet voor lang, want 'vrij snel daarna' keerde hij terug in het restaurant. Hij sprong over de toonbank en gaf de medewerker enkele vuistslagen in z'n gezicht.

Getuigen sprongen tussenbeiden, waarna de dader de zaak verliet. De medewerker hield een wond in zijn gezicht en een kapotte bril aan de mishandeling over. Kort na het geweld hield de politie een 16-jarige verdachte aan. Hij zit nog vast op verdenking van mishandeling en wordt verhoord.