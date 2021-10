Medewerker pizzeria Volendam mishandeld door overvaller, twee verdachten op de vlucht

Bij een overval of een poging daartoe op een pizzeria aan de Volendamse Zeestraat is vanavond een medewerker gewond geraakt. Het slachtoffer werd mishandeld door één van de drie daders. Twee van hen zijn nog voortvluchtig.

De drie verdachten kwamen rond 19.00 uur het afhaalrestaurant binnen. Een van hen sprong over de balie en viel een medewerker aan, die daarbij gewond raakte. Kort daarna sloegen de verdachten op de vlucht. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

Een politiewoordvoerder vertelt dat er 'inmiddels één verdachte is aangehouden'. Naar de andere twee wordt nog gezocht. De mishandelde medewerker is gewond aan zijn gezicht. "Een jaap boven zijn oog", aldus de woordvoerder.

Verdachten

Het zou gaan om jonge verdachten van 15 of 16 jaar oud. Een van hen heeft krullen en draagt een zwarte jas. De tweede verdachte zou een grijs trainingspak dragen. De laatste verdachte draagt een zwart shirt met bodywarmer.

Een woordvoerder van het hoofdkantoor van Domino's laat weten zelf ook nog te achterhalen wat er precies is gebeurd.