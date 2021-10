Jansen waakt voor 'casinogedrag' bij AZ, Martins Indi hoopt dat publiek welkom is

Het derde groepsduel in de Conference League staat voor de deur voor AZ. In Roemenië is Cluj de tegenstander. Bij een overwinning doen de Alkmaarders heel goede zaken met het oog op de volgende ronde. Speler Bruno Martins Indi en trainer Pascal Jansen blikken vooruit.

Na twee poulewedstrijden staat AZ eerste met vier punten, terwijl pas één punt heeft. "Zij hebben weliswaar pas één punt in de poule, maar ze staan bovenaan in de Roemeense competitie. En een uitwedstrijd in Europa is altijd lastig, dus wij moeten vol aan de bak voor de overwinning", weet Martins Indi.

"Zij hebben nog alles om voor te spelen", zegt Jansen. "Hun coach Dan Petrescu is een grote naam in het Europese voetbal. Hij zal alles uit deze ploeg willen halen en heeft een aantal goede spelers tot zijn beschikking. Aan ons de taak om te voorkomen dat zij kunnen schitteren." Favoriet? Jansen vindt het niet nodig om een favoriet aan te wijzen. "Wie zijn wij om hoogmoed te tonen? Dat is absoluut niet aan de orde. Wij hebben lof gekregen voor onze zege op FC Utrecht, maar er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Zo kunnen wij nog constanter presteren. We streven naar totale controle in de wedstrijd en daar zijn we nog niet."

"Als je niet bereid bent er alles in te stoppen - ik noem dat casinogedrag - neem je een enorm risico dat je niet het maximale eruit haalt. Bij AZ ben je met die mentaliteit niet op je plaats. Je moet er altijd keihard voor blijven werken", aldus Jansen. Zonder publiek? Mogelijk speelt AZ morgen zonder publiek. De kans bestaat dat er in Roemenië snel nieuwe coronamaatregelen worden afgekondigd. Martins Indi: "We hebben bijna een jaar geen publiek gehad en zijn blij dat dat nu weer mag. Maar als we hier toch in een leeg stadion spelen, dan hebben we in ieder geval die ervaring al. Wij moeten gewoon onze wedstrijd spelen, ongeacht de omstandigheden." Cluj - AZ in de Conference League begint morgenavond om 21.00 uur.