Man op scooter rijdt door na aanrijding in Hoofddorp, gewonde blijft achter

De politie zoekt een scooterrijder die vanavond na een aanrijding op de Saltholm in Hoofddorp is doorgereden, zonder zich om de tegenpartij te bekommeren.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. Wat zich exact heeft afgespeeld is nog niet bekend. Politieonderzoek moet daar meer duidelijkheid over bieden.

Signalement

Over het slachtoffer en de ernst van het letsel kan nog niets worden gezegd. Van de scooterrijder is een signalement bekend. Het gaat om een man van rond de 50 van ongeveer 1,75 meter lang en een wond in zijn gezicht.

Hij rijdt op een grijze scooter van het merk Kymco. De scooter had een windscherm, maar dat is 'op de locatie van het ongeluk achtergebleven'.

Na de aanrijding is hij volgens de politie in oostelijke richting gevlucht. "Waarschijnlijk in de richting van het Kellogpad of het Rosenholmpad", aldus de politiewoordvoerder.