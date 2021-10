Hij komt, hij komt...(of toch niet?): zo wordt de Sint bij jou in de buurt verwelkomd

Sinterklaas komt dit jaar weer aan met zijn pakjesboot in de haven van Volendam . "Ook het vuurwerk, beschikbaar gesteld door Ondernemend Volendam, gaat door", vertelde het Sint Nicolaas comité Volendam aan de lokale krant Nieuw-Volendam. In het vissersdorp wordt dus traditiegetrouw vastgehouden aan een spectaculaire vuurwerkshow, en om die te organiseren wordt er volgende week een collecte in het dorp gehouden.

"Het klopt inderdaad dat er veel onduidelijkheid is rondom de anderhalvemeterregel en het wel of niet gebruiken van QR-codes"

In Santpoort-Noord zal daarom de vaste traditie van 'een grote stoet en feest op het plein' dit jaar worden geschrapt. "Dat kunnen we niet rond krijgen met alle eisen die we daarmee moeten vervullen", legt Mieke Mes, woordvoerder van het Sinterklaascomité Santpoort-Noord uit. In plaats hiervan zullen horeca en winkeliers hun best doen om het dorp een leuke dag te bezorgen.

Sommige comités hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat de intocht in hun gemeente simpelweg niet door kán gaan. Het is volgens die comités onmogelijk om Sinterklaas feestelijk welkom te heten én de coronamaatregelen na te leven.

In september werd nog overwogen om de QR-codes van belangstellenden te scannen. Daarover zei Orhan Polat, hoofd communicatie van Stichting Sinterklaas in Amsterdam het volgende: "Het klopt inderdaad dat er veel onduidelijkheid is rondom de anderhalvemeterregel en het wel of niet gebruiken van QR-codes. Het is lastig en daarom hebben wij besloten dit jaar geen traditionele intocht te organiseren."

Amsterdam laat weten dat de intocht van Sinterklaas op 14 november met publiek wordt georganiseerd. De intocht zal wel anders zijn en krijg het de vorm van een 'doorstroom-evenement'. Hoe het er precies uit gaat zien laat de gemeente later weten. Wel is duidelijk dat 'Sinterklaasverwelkomers' langs de vaarroute geen coronapas hoeven te laten zien.

"We hebben met pijn in het hart moeten besluiten dat de intocht in Weesp ook dit jaar niet door kan gaan"

Ook in Hilversum gaat de centrale intocht dit jaar niet door. In plaats hiervan zullen in de drie weken tot 5 december buurten hun eigen Sinterklaasfeest organiseren. De Sint speelt hier natuurlijk op in en zal vanuit zijn slaapplaats in Museum Hilversum alle feesten die voor hem georganiseerd zijn bezoeken.

"We hebben met pijn in het hart moeten besluiten dat de intocht in Weesp ook dit jaar niet door kan gaan", aldus voorzitter van het comité Walter Aleman. Ook dit jaar zal de Sint niet speciaal in de 'Kom van Weesp' aankomen. Of er een alternatief komt voor de geschrapte intocht is nog niet bekend.

Andere vorm

Woordvoerder van de organisatie achter de intocht in Amstelveen gaf vorige maand aan dat er 'in principe een mini-intocht met een ontvangst in de buitenlucht' komt.

In Alkmaar is ook bekend dat er geen intocht als vanouds komt, en gaf de gemeente in september aan buiten de stad op zoek te gaan naar een locatie met een toegangspoort. "We gaan werken met toegangstesten voor kinderen vanaf 12 jaar. We zullen proberen dit zo leuk mogelijk te organiseren", liet een woordvoerder toen weten.

'Onderdeel van leven'

Gemeente Hoorn liet eerder weten de voorbereidingen rondom de Sinterklaasintocht door te zetten. "Sinterklaas is nou typisch zo’n feest waar mensen een heel jaar naar uitkijken." Volgens enthousiaste organisator Edith Hartog is het meedoen aan deze intocht voor vele vrijwilligers een wezenlijk onderdeel van hun leven. Vrijwilligers kijken er halsreikend naar uit.

Ook sprak Ben Boogaard van het Sinterklaascomité in Muiden zich uit over zorgen rondom het coronapaspoort. "Als wij een toegangscontrole moeten uitvoeren, blazen we de boel af", benadrukte hij. "We gaan voor nu uit van een intocht als vanouds. Maar het is wel nog even wachten op landelijke richtlijnen."