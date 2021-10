Klant zet lege doos naast afvalcontainer, winkel krijgt boete van 500 euro

Het ging om een doos van een televisie, die op de Elisabeth Samsonstraat in Zuidoost lag. Een bewoner van de straat had die televisie in juli bij de winkel gekocht en de doos een aantal weken later bij de container neergelegd. Hij laat in een telefonische reactie weten het "absurd" te vinden dat de winkel voor zijn fout is beboet. De bewoner kreeg zelf overigens ook een boete, maar dan een van 100 euro voor het achterlaten van een andere doos op die plek.

Winkeleigenaar Gert Hassing heeft de gemeente meteen al laten weten dat de boete van 500 euro onterecht is. "Ik heb 45 jaar een zaak in Diemen. Al 45 jaar zorg ik netjes dat het afval verwerkt wordt bij de gemeentelijke afvalverwerking hier in Diemen. En ik laat nooit en te nimmer iets, en mijn jongens ook niet, zelfs nog geen stukje piepschuim, achter in de stad."

"Daar heeft hij niets mee gedaan. Echt niets. Hij zei gewoon, u hoort nog van ons", vertelt Gert Hassing over het tweede telefoongesprek. Zijn vrouw, die ook eigenaar van de winkel is, luisterde toen mee. "Hij lachte je uit. Ik heb het gehoord aan de telefoon. Hij lachte je uit", zegt ze tegen hem. "Ik begrijp ook niet dat de gemeente niet zelf zegt: 'Joh, zo horen we niet te werken.' Ik verwacht dat ook helemaal niet van ze."

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er contact is geweest tussen Gert Hassing en de woordvoerder. Zij zegt alleen dat er toen afgesproken is dat Hassing de klant zelf zou benaderen en dat hij daarna niets meer van zich liet horen. Maar de winkeleigenaar zegt dat daar niks van klopt en dat hij na het gesprek met de klant, van wie hij het mobiele nummer had, een tweede keer met de handhaver sprak.

"Aannemelijk dat doos niet van winkel is"

Taco Groenewegen, docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat gemeentes inderdaad boetes mogen geven als er adresgegevens van de ontvanger zichtbaar zijn. "In de jurisprudentie wordt een bewijsvermoeden gehanteerd. Vindt de gemeente een doos of brief met jouw naam en jouw adres, dan is het aan jou om tegenbewijs te leveren en aannemelijk te maken dat het niet van jou is. Als je dat niet doet, dan wordt er vanuit gegaan dat jij het hebt achtergelaten."

In dit geval zijn er volgens Groenewegen wel twee factoren waardoor het eigenlijk al niet eens meer nodig lijkt dat de winkel de klant belt. "Als die doos in Zuidoost is gevonden, ver van de vestiging in Diemen en als uit je administratie blijkt dat het vlakbij het adres van een van jouw klanten is, dan is het volgens mij wel aannemelijk dat het niet van jou is."

Er worden volgens Groenewegen vaker juridische procedures gevoerd over afvalboetes. Het gaat dan met name om huisvuil. "Dan zit er bijvoorbeeld een brief in van iemand die zegt dat hij het afval niet zelf buiten heeft gezet, maar dat een huisgenoot dat heeft gedaan."