Ook na taakstraf blijven graffitispuiters bekladden: 'Gevoel van machteloosheid'

Het verhaal van de graffitispuiters houdt de Horinezen al bijna twee jaar bezig en lijkt voorlopig nog niet tot een einde te komen. De inwoners zien de laatste tijd steeds vaker opnieuw de tekens ADOG en K-R verschijnen in de openbare ruimte. Eerder werden twee verdachten betrapt en veroordeeld tot een taakstraf van 20 uur. Deze straf lijkt weinig indruk te hebben gemaakt op het tweetal. "Het gevoel van machteloosheid bekruipt de stad als de politiek", concludeert raadslid René Assendelft van Hoorn Lokaal.

NH Nieuws

Het raadslid heeft daarom vragen gesteld aan de gemeente en verwacht opheldering van burgemeester Jan Nieuwenburg. "Het vermoeden bestaat dat hetzelfde tweetal bezig is met het bekladden van de buurt", vertelt René Assendelft. Het raadslid vermoedt dit omdat steeds dezelfde uitingen als voorheen worden gesignaleerd door de inwoners. "Ik kan alleen niet bewijzen dat het deze twee heren zijn die bekend staan bij de politie." Taakstraf Het tweetal kreeg in maart uiteindelijk een taakstraf van 20 uur. Deze straf was fors lager dan de officier van justitie had geëist: een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en 200 uur taakstraf. De gemeente Hoorn was toen ook absoluut niet tevreden over de uitspraak: "Als je kijkt naar het enorme aantal bekladdingen, de maatschappelijke kosten en de financiële schade die ook particulieren en bedrijven in onze stad hebben opgelopen, dan is deze uitspraak onbevredigend, om niet te zeggen diep teleurstellend", sprak burgemeester Jan Nieuwenburg zich nog betreurd uit na het horen van de uitspraak.

Quote "Op dit moment hebben we niet voldoende middelen om dit graffiti-probleem te stoppen" René Assendelft, raadslid

De gemeente zou het vonnis verder bestuderen en beraadde zich op vervolgstappen, maar volgens raadslid Assendelft is het stil geworden vanaf de kant van de gemeente. "Daarom heb ik deze vragen gesteld", aldus Assendelft. "Ik wil weten of er bijvoorbeeld strafrechtelijk nog iets gedaan gaat worden? Is er een oplossing en anders misschien in gesprek gaan met het tweetal? Want op dit moment hebben we niet voldoende middelen om dit graffiti-probleem te stoppen en laten we het gewoon gebeuren." Op de gestelde vragen verwacht raadslid Assendelft binnen een maand reactie te krijgen van de gemeente Hoorn. In de tussentijd gaat hij verder met het verzamelen van nieuwe bewijzen van de tekens ADOG en K-R.