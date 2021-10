Volgelingen Indiase goeroe runnen wafelrestaurant in Amsterdam: 'We zijn geen sekte'

Terwijl op de achtergrond meditatie- en mantramuziek klinkt, maakt het personeel van het wafelrestaurant in de Amsterdamse Czaar Peterstraat wafels met allerlei toppings. In de 'oase van vrede', zoals de eigenaar het restaurant noemt, kunnen bezoekers niet alleen wafels eten, maar ook meditatielessen volgen. De oprichters zijn volgelingen van de inmiddels overleden Indiase goeroe Sri Chinmoy.

"Ik kan zeggen dat Sri Chinmoy mij echt geïnspireerd heeft om dit te gaan doen en dit neer te zetten", vertelt eigenaar Abhinabha Tangerman. "Om een laagdrempelige ingang te zijn voor inspiratie, mediatie, maar ook een restaurant waar je gewoon hele goede service krijgt en je wordt bediend met een glimlach."

Dat het niet-alledaagse restaurant in 'wereldstad' Amsterdam is gevestigd, is volgens Tangerman geen toeval. "Er is hier heel veel ruimte voor, ik wil echt het beeld ontkrachten dat we een soort van sekte zijn, dat is absoluut niet zo. Het is een plek waar je welkom bent en je prettig mag voelen, tegenwoordig zie je dat mediatie ook meer mainstream wordt."

'Pittig jaar'

Omdat het restaurant vlak voor de coronacrisis de deuren opende, heeft de eigenaar anderhalf jaar de eindjes aan elkaar moeten knopen. "We hebben een heel pittig jaar gehad, de lockdown heeft er echt ingehakt. We waren wel open voor take-out, maar dat ging niet zo heel erg denderend. We hebben echt moeten overleven."

