Geen massale intocht, wel ‘Dag van Sinterklaas’

“Dit jaar geen massale intocht in Santpoort-Noord”, dat zegt Mieke Mes, woordvoerder van het Sinterklaascomité Santpoort-Noord aan RTV Seaport. Gezien de coronabeperkingen kunnen de traditionele plannen dit jaar niet plaatsvinden. Als alternatief wordt er een speciale ‘dag van Sinterklaas’ in het leven geroepen. Horeca en winkeliers in het dorp organiseren op 20 november verschillende activiteiten voor gezinnen.