Deze branche profiteert van hoge gasprijzen: "We hebben het stervensdruk"

Ook bij Firemaster in Heemskerk merken ze de drukte op. “Ik sta gelukkig zelf niet op het dak, dat doen m’n man en zwager”, vertelt Monique. “Ik zit zelf achter de telefoon.” Maar ook daar merkt ze dat het druk is: “Er bellen stééds mensen. We kunnen het nog wel aan hoor, maar mensen moeten wel even wennen. We zijn een wat kleiner bedrijf en meestal ben je bij ons zo aan de deur.” Nu alleen even niet: “Ze moeten nu even wat langer wachten voor ze aan de beurt zijn: drie tot vier weken, dat is niet normaal bij ons.”

“Ik heb het hartstikke druk”, vertelt Remo, de Haarlemse Schoorsteenveger. Twee jaar geleden is hij voor zichzelf begonnen en merkt nu al dat het ‘écht drukker is dan eerder’. “Ik denk dat het aan de gasprijzen ligt, of aan het goede werk dat ik lever”, voegt hij er lachend aan toe. “Maar het is echt drukker van vorig jaar”, gaat hij op serieuzere toon verder. “Ik zit eigenlijk op het randje van wat ik niet meer aankan.” Volgens Remo zitten collega’s precies in hetzelfde schuitje: “Zij hebben het ook stervensdruk!”

Het traditionele plaatje van een schoorsteenveger is niet heel veel veranderd van wat er in Mary Poppins te zien was, legt Dominique van Schoorsteenveger Kuiper uit. "Alleen gebeurt het nu van onderaf, in plaats van vanaf het dak." Dat heeft met de arbeidsomstandigheden-wet te maken. Dat zorgt overigens ook voor nieuwe uitdagingen, want je wil niet dat het huis vol as komt te liggen. "Ze staan er met een speciale stofzuiger naast", weet Dominique. Onder de zwarte vlekken zitten ze eigenlijk ook niet meer, maar dat kan ook komen door de zwarte kleren die ze in Wieringerwerf dragen.

Bij schoorsteenveger Kuiper in Wieringerwerf merken ze aan de telefoon dat het druk is. “Ik werk hier pas anderhalve maand drie dagen per week, maar vorig jaar hebben we het kennelijk gered met drie ochtendjes in de week”, vertelt Dominique. “Ik ben al extra en alsnog redden we het bijna niet!” Ze neemt telefoontjes aan en plant klanten in, en daar zijn er flink wat van bijgekomen. “Halverwege november zijn er nog wat plekjes over, maar we zitten al in december te plannen. We kunnen de drukte nog wel aan hoor, maar mensen moeten gewoon wat langer wachten.”

Alternatieven zoeken

Het liefste willen mensen dezelfde week nog geholpen worden, maar dat zit er gewoonweg niet in. “Ik heb een wachttijd van vijf weken”, vertelt Remo. “Sommige mensen vinden het lang ja, je bent dan eind november een keer aan de beurt.” In Wieringerwerf merken ze op dat er een plotselinge interesse is om haarden aan te schaffen. “We krijgen heel veel offerte-aanvragen voor nieuwe haarden of kachels: mensen kijken naar alternatieven en een open haard scheelt toch weer.”