Kwetsbare grafheuvels afgesloten om historisch gebied te behouden

Het Goois Natuurreservaat heeft verschillende paden op de Zuiderheide afgesloten voor bezoekers. De paden lopen over de eeuwenoude grafheuvels, een belangrijk archeologisch gebied op de heide. "We moeten dat gebied gewoon extra goed beschermen", aldus John Didderen van het GNR.

Met natuurlijke versperringen en kleine bordjes wordt bezoekers duidelijk gemaakt dat het gebied niet meer toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. "Zie je takken liggen of heideplaggen, loop daar dan niet. We sluiten dit soort gebieden niet voor niks af", vertelt Didderen.

"Veel mensen lopen de heuvels op om even van het uitzicht te genieten, maar weten niet dat de heuvels een enorme historie hebben." Rond 1855 ontdekte onderzoekers namelijk dat er vele urnen lagen onder de heuvels. De oudste vondsten dateren van 2500 tot 800 v.Chr..

Olifantenpaadjes

De paden die over de heuvels lopen zijn dan ook geen officiële wandel- of fietspaden. "Het is door de tijd ontstaan doordat mensen buiten de paden treden, zogeheten olifantenpaadjes. We moeten nu de natuur de tijd geven om daar te herstellen, zodat mensen ook niet meer over deze archeologische gebieden lopen."