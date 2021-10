Noord- en zuidpier dicht door te harde wind

Sinds vanochtend zijn zowel de noord- en zuidpier in IJmuiden dicht vanwege een te harde wind en hoge golven. De zuidpier sloot gisteren al, meldt een woordvoerder. "Als de wind consequent onder windkracht 5 blijft, gaan de pieren weer open." Wanneer dat zal zijn, is nog onduidelijk.

De IJmuider Reddingsbrigade sluit de Zuidpier en de Noordpier aan de voet af met een slagboom en gesloten hekken, zodat bezoekers er niet op kunnen.

Ook hijst de brigade de rode vlag aan de voet van de pier. "Dit is al jaren gebruikelijk. Als de windrichting west of noordwest is zoals nu, en het windkracht zes of hoger is, sluiten we de pier. Vandaag kan zelfs windkracht acht voorkomen, begreep ik", aldus een woordvoerder van de Reddingsbrigade IJmuiden.