Oorzaak stroomuitval onbekend: binnenstad Haarlem draait nog op omleiding

Een dag later is het bij netbeheerder Liander nog onbekend waarom de Haarlemse binnenstad gistermiddag meer dan twee uur geen elektriciteit had. Zo'n 20.000 klanten, onder wie veel winkeliers en horeca, waren gedupeerd. Liander is nog bezig onderzoek naar de oorzaak van de stroomuitval.

Volgens een woordvoerder van Liander draaien de postcodegebieden 2011, 2012, 2014 en 2019 nu nog op een omleiding die een monteur gisteren heeft aangelegd. "Het loopt nu op een tijdelijke oplossing. We kunnen er geen termijn aan hangen wanneer we denken te weten wat de oorzaak was en hoe we het eventueel moeten oplossen."

Uren gesloten

Winkeliers en de horeca moesten de deuren sluiten vanwege de stroomstoring. Het politiebureau was nog wel te bereiken, maar de publiekshal van de gemeente was uren gesloten. Op het NS-station konden reizigers door de stroomstoring niet meer in- of uitchecken. Treinreizigers werd geadviseerd om zich bij de conducteur te melden. Treinen reden nog wel.