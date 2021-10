Eigenaar oliebollenkraam vreest voor zijn plek bij winkelcentrum

In acht maanden tijd moest Barry drie keer verkassen en staat hij momenteel op een zeer ongunstige plek bij het station. "Dat scheelt mij meer dan de helft van de omzet als je het vergelijkt met waar ik eerst stond: op de Gele Ring bij het winkelcentrum", zegt Barry die dus graag terug wil. Maar ook Bert doet daar al jaren goeie zaken en ook al is het voor slechts acht weken per jaar, hij wil het niet kwijt.

Barry kreeg vorige week hiervoor toestemming na het aannemen van een motie over het vergunningenbeleid voor staanplaatsen in de gemeente Zaanstad. Die komt er nu en in afwachting daarvan wordt Barry's viskraam gedoogd.

Barry zegt nu dat hij absoluut niet van plan is om Bert weg te jagen. "Integendeel, ik zou het hartstikke leuk vinden als we bij elkaar in buurt kunnen staan. Dat versterkt elkaar." Volgens Barry is dat ook mogelijk omdat je voor elke geschikte plek een tijdelijke vergunning voor drie maanden kunt aanvragen. "Wethouder Krieger is bij mijn kraam langs geweest en zei dat het helemaal geen probleem was als we samen bij het winkelcentrum staan", zegt Barry.

Bert heeft inmiddels zijn oliebollenkraam bij het winkelcentrum gezet. Dus voor dit jaar is het geregeld, alleen hoe zal het volgend jaar zijn. Daar is hij nog niet gerust op.