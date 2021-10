Brandend olievat geblust met zand

In eerste instantie ging de brandweer af op een melding van brand in een horecagelegenheid. Al snel na zevenen bleek dat het ging om een staand olievat dat dient als decoratie. Er zat brandbaar materiaal in en de vonken vlogen door de harde wind alle kanten op. De brandweer heeft het vuur gedoofd door zand in het olievat te scheppen.

Wie of wat de brand heeft veroorzaakt, is onbekend. Drie van de zes opgeroepen brandweerwagens konden voortijdig terug naar de kazerne.

Afgelopen vrijdag ontstond er wel brand in een strandtent. Hippie Fish in Zandvoort liep veel schade op nadat er vlammen waren uitgeslagen in de keuken en flinke rookwolken in de wijde omgeving waren te zien.