Pas op de plaats: plannen voor zonneweide Jaagweg voorlopig in de koelkast

Er wordt voorlopig geen besluit genomen over het verder in eigen beheer ontwikkelen van de zonneweide aan de Jaagweg in Berkhout. Er is op dit moment teveel onzekerheid over de kosten van de netaansluiting en de grondstoffen.

Het college van de gemeente Koggenland zegt meer tijd nodig te hebben om het raadsbesluit grondig voor te bereiden. "Het is ontzettend belangrijk dat we voldoende tijd nemen om alle feiten te kennen, voordat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen", aldus wethouder Rosalien den Dolder.

Volgens de wethouder stijgen de kosten voor grondstoffen de pan uit, maar er is ook veel onduidelijk over hoeveel een netaansluiting kost. Dit laatste komt vooral doordat Liander weinig capaciteit meer heeft op het energienetwerk. "Er is nog plek op het onderstation in Midwoud, maar dat is 15 kilometer verderop. En dan moet je nog met kabels onder de A7 en twee spoorlijnen door. Liander geeft geen enkele indicatie over hoeveel dat kost, maar het zal heel veel zijn."

Nog wel rendabel?

Door de stijgende kosten, is de vraag onstaan: is de komst van de zonneweide nog wel rendabel? Dat vraagt de wethouder zich zelf ook af. Daarom moet er volgens haar meer informatie op tafel komen. Er moeten gesprekken met Liander en provincie gevoerd gaan worden. "We willen samen met de provincie tijd nemen om zorgvuldig en weloverwogen een

beslissing te nemen en een realistische businesscase op te stellen", aldus Den Dolder.

Daarnaast hoopt de gemeente dat de provincie niet op zoek gaat naar een andere marktpartij. Een marktpartij zal dezelfde risico’s en onzekerheden tegenkomen en moet

keuzes maken. De gemeente loopt dan het risico dat juist de zaken die wij heel

belangrijk vinden, zoals participatie en landschappelijke inpassing, onvoldoende

prioriteit krijgen.

Uitkomst voor tegenstanders?

De VVD hield begin dit jaar nog een peiling onder de inwoners van Berkhout, waarop in totaal zo'n 250 mensen reageerden. Een meerderheid liet toen weten niet blij te worden van een zonneweide in het dorp. Ook actiegroep 'Berkhout is boos' is tegen de komst van de zonneweide, omdat het ten koste gaat van kostbare agrarische grond. Zij zijn dan ook blij dat het plan voor nu even geparkeerd is. "Het is een stap in de goede richting", aldus Annet Wood van de actiegroep.

Voor de stichting Koggenland Energie Neutraal, die eerder dit jaar met een alternatief plan voor een zonnepark kwam, zegt dat ze niet anders kunnen doen dan afwachten.