Juriste van Milena woedend op IND: "Ze zijn heel onrechtmatig bezig. Dat pik ik niet"

Met hulp van juriste Eliza Tsjoepieva startte het gezin van Milena eind september een petitie om ervoor te zorgen dat het 14-jarige meisje niet het land wordt uitgezet. De petitie is inmiddels al meer dan 12.000 keer getekend, maar is nog lang niet in de buurt van de 40.000 handtekeningen die nodig zijn om de petitie onder aandacht te brengen bij de staatssecretaris. De juriste is vastberaden de familie te helpen en verzet zich hevig tegen het oordeel van de staat. "De IND is heel onrechtmatig bezig", zegt ze strijdbaar. "Dat pik ik niet."

Juriste Eliza Tsjoepieva zet alle zeilen bij om Milena en de familie in Nederland te houden. - Eliza Tsjoepieva

De 14-jarige Milena zit al meer dan twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden. Het gezin keert daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchten ze naar Rusland omdat het onveilig is. Ook in Rusland is de situatie nijpend en keert het gezin in 2019 terug naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland. Juriste Eliza Tsjoepieva is een bezwaarprocedure gestart. Ze verzet zich voor Melina tegen een eerdere afwijzing van een bezwaarprocedure op grond van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

Artikel 8 voor de Rechten van de Mens

Op grond van artikel 8 van het Verdrag op de Rechten van de Mens wil jurist Eliza Tsjoepieva ervoor zorgen dat Milena's uitzet voorkomen wordt. Artikel 8 vermeldt onder meer het respect voor een privé- of familieleven. "Milena is hier opgegroeid vanaf haar tweede, zij is hier geworteld", zegt de juriste daarover. "Ze woont hier tot haar veertiende, daarmee is er sprake van een privéleven."

Tot grote verbazing van de juriste is er door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) nog steeds geen beslissing genomen over de bezwaarprocedure die Tsjoepieva startte. "De procedure loopt nog", vertelt ze aan NH-Nieuws en WEEFF. "Maar ik verwacht dat die procedure ongegrond zal worden verklaard en hierdoor moeten Milena en haar familie alsnog terug naar Armenië. Dat is natuurlijk een onmenselijke situatie, want het is helemaal niet veilig voor ze daar. Het IND is heel onrechtmatig bezig en dat pik ik niet."

Milena hoopt met de petitie dat ze alsnog met haar familie in Nederland mag blijven. - NH Nieuws / Tom de Vos

"Omdat ik niet verwacht dat mijn bezwaar gegrond verklaard gaat worden is de petitie de laatste hoop voor de familie", vervolgt de juriste. "Ik kan gewoon niet begrijpen dat mijn eerdere bezwaren zijn afgewezen. Dat is een inbreuk op het privéleven van Milena." Naast Milena zijn er volgens de juriste nog heel veel andere kinderen in Nederland die in dezelfde situatie zitten als het 14-jarige meisje en is de problematiek net zo nijpend als de toeslagenaffaire. "Er worden fouten gemaakt door de staat en dat kan ik niet negeren", vervolgt ze stellig. "Momenteel gaat het helemaal mis in het vreemdelingenrecht. Zaken worden niet goed bestudeerd en hierdoor ontstaan grote fouten waar kinderen de dupe van zijn."

Quote "De afgewezen bezwaren zijn een inbreuk op het privéleven van Milena" Eliza Tsjoepieva, juriste

De juriste heeft het ontzettend te doen met de familie en moet er niet aan denken dat het gezin wordt opgepakt, want die kans bestaat nog steeds. "Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het verschrikkelijk is om als uitgeprocedeerde te worden opgepakt", vertelt Tsjoepieva, die voor haar carrière als juriste werkzaam was als tolk. "Ik heb met eigen ogen gezien hoe de politie op een onmenselijke manier het huis binnenvalt. Meestal komen ze dan met zo'n drie tot vier politiebussen om vier uur 's nachts aangereden en sleuren ze zowel de kinderen als de ouders het huis uit. Tijd om aan te kleden krijgen ze niet eens." De uitgeprocedeerden worden hardhandig de bus ingezet en gaan dan naar een detentiecentrum. "Ze noemen het een detentiecentrum", vervolgt Tsjoepieva. "Maar eigenlijk is dit gewoon een gevangenis. Daar worden de uitgeprocedeerden vervolgens onder druk gezet en moeten ze meewerken."

Quote "Ik heb er als tolk toendertijd een trauma aan over gehouden, laat staan de mensen die werden opgepakt" Eliza Tsjoepieva, juriste

Wat de juriste toentertijd meemaakte als tolk roert haar tot de dag van vandaag nog steeds. "Een heel huis wordt ondersteboven gehaald en op alle hoeken van de straat staan politieagenten. Ik heb er als tolk toen een trauma aan over gehouden, laat staan de mensen die werden opgepakt."