Oase van rust in spiritueel wafelrestaurant

De initiatiefnemers van het wafelrestaurant aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam zijn volgelingen van een, inmiddels overleden, Indiase goeroe. Hun restaurant heeft als doel om een oase van vrede te zijn, dankzij meditatie en mantramuziek. En uiteraard is er ruime keuze in wafels zoals 'Classic', Vegan' en 'Gluten-vrij'.

Eigenaar Abhinabha Tangerman is enorm geïnspireerd door de goeroe. "Om ook een laagdrempelige ingang te zijn voor inspiratie en meditatie. Maar het is ook een restaurant waar je gewoon hele goede service krijgt met een glimlach." Tangerman denkt dat Amsterdam de juiste plek is voor het restaurant. Hij ziet dat meditatie steeds vaker wordt gedaan. Pittig jaar Het was een pittig jaar voor het restaurant, dat vlak voor de coroncrisis de deuren opende. "We waren wel open voor take-out, maar dat ging niet heel erg denderend." Tangerman heeft toen een afspraak kunnen maken met de huurbaas, ook heeft hij zijn andere baan aangehouden. Toch bleef hij lachen, want een glimlach was volgens de goeroe van groot belang.