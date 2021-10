Aantal coronabesmettingen stijgt weer en verdubbelt zelfs in Velsen

Het aantal coronabesmettingen in de regio IJmond is in de afgelopen veertien dagen sterk gestegen: 236 personen testten positief. In de twee weken ervoor waren het er nog 131. In Velsen verdubbelde het aantal coronabesmettingen zelfs precies van 56 naar 112 gevallen.

Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, berekent het RIVM hoeveel besmettingen er voorkomen per honderdduizend inwoners. In Velsen zijn dat er 162,2 per 100.000.

Hoe noordelijker je komt in de IJmond, hoe beter het gaat: in Beverwijk testten 138,5 per 100.000 mensen positief op corona. Dat zijn er in de praktijk 58.

Niemand hoefde naar het ziekenhuis

In Heemskerk waren het er 54, oftewel 137,8 per honderdduizend inwoners. In Uitgeest gingen tien mensen met corona door de teststraat. Dat zijn er 73,4 per honderdduizend inwoners.

Geen enkele Velsenaar, Beverwijker, Heemskerker of Uitgeester overleed in de afgelopen veertien dagen aan het virus. Ook hoefde niemand naar het ziekenhuis.