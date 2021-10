Gewonde bij explosie in woonboot in Amsterdam-Noord

Bij een explosie in een woonboot aan de Grasweg in Amsterdam-Noord is rond 22.15 uur iemand gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het vermoedelijk om de bewoner van de woonboot. "Er is een knal gehoord, maar wat het heeft veroorzaakt is onbekend", zegt de woordvoerder. Na de explosie ontstond er brand. Die brand is inmiddels geblust.