Ajax-supporters op de foto met Haaland: "Het was echt speciaal"

Twee jonge fans van Ajax stonden vandaag bij sportvereniging RAP in Amstelveen te wachten om met Dortmund-aanvaller Erling Haaland op de foto te gaan, iets dat uiteindelijk lukte. Ze hopen wel dat hij vanavond niet scoort in het duel tegen Ajax.

Nadat ze het vroegen maakte hij een paar seconden vrij om bij de jongens stil te staan, al hield hij zijn handdoek op zijn hoofd. "Het was echt speciaal. Ik ben echt blij dat het ook is gelukt", vertelde een van de twee fans.

De jongens verwachten een spannende wedstrijd. "Allebei de ploegen zijn best wel goed. Het wordt 2-1 voor Ajax", zei de een. De ander verwachtte 2-0.

Henk Boot, terreinknecht van RAP, zegt dat het veld zeer geschikt is voor de training van Dortmund. Hij vindt het beter gras dan in de Johan Cruijff Arena. "Ik heb vaak genoeg in de Arena gelopen op het veld. Als scheidsrechter. En dit is wel een beter veld."

De bewuste foto: