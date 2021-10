Gedumpt tankstationkatje maakt het goed, maar herplaatsen dieren steeds lastiger

Afgelopen zaterdag werd bij tankstation Kruisoord aan de A7 bij Noordbeemster het katertje in een dichtgeplakte doos gevonden door een vrachtwagenchauffeur. Het gedumpte huisdier maakt het naar omstandigheden goed en verblijft momenteel bij Dierentehuis Hoorn.

Het katertje heeft op dit moment nog geen naam. "Die moet hij nog verdienen", vertelt verzorgster Esther al lachend. - Tom de Vos

Het katertje wordt in het tehuis uitstekend verzorgd door verzorgster Esther. De vrouw werkt al bijna twintig jaar voor het tehuis en snapt niet hoe mensen zo kunnen omgaan met een huisdier. "Dit is treurig", zegt de verzorgster met een triest gezicht, terwijl ze dat kat zonder naam over de bol aait.

Quote "Meest frustrerende is dat we geen achtergrond weten van de dieren. Hierdoor is het lastig om een passend nieuw huis te vinden." Esther, dierenverzorgster

Helaas is het katertje niet het enige huisdier dat deze maand is gedumpt. Twee weken geleden werden nog twee Mechelse herders op verschillende locaties gevonden. "Het meest frustrerende is dat we geen achtergrond weten van de dieren", zegt Esther. "Hierdoor is het erg lastig om een passend nieuw huis te vinden."



Het gedumpte katje maakt het naar omstandigheden goed. - NH Nieuws

Volgens de dierenverzorgster blijven de opgevangen dieren langer in het tehuis dan voorheen. "Tijdens de zware lockdown waren er bijna geen dieren in het asiel, maar nu merk je wel dat het steeds langer duurt voordat een geschikt huisje wordt gevonden. Misschien is iedereen inmiddels wel voorzien van een huisdier?"

Het dumpen van honden en katten komt meestal gelukkig niet vaak voor, maar drie huisdieren binnen twee weken vindt Esther wel opvallend. "Meestal worden er over één heel jaar drie honden gedumpt en komen ze bij ons terecht. Dit aantal in zo'n korte tijd is dus wel veel!" Aanvragen De kater zonder naam valt flink op bij de West-Frieze inwoners, doordat ook de politie het bericht van de kater heeft gedeeld op hun website. "We hebben al aardig wat belletjes gehad van geïnteresseerden", aldus Esther. "Dat is natuurlijk fijn, maar er zijn ook genoeg andere dieren die graag in contact komen met een nieuw baasje."