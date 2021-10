Slechte generale van Ajax O-18 tegen Borussia Dortmund

De Amsterdamse talenten begonnen aan derde groepsduel als koploper, maar konden weinig inbrengen tegen de Duitsers. Ajax speelde van tijd nog best aardig, maar bij rust keek de ploeg van Dave Vos wel tegen een 1-3 achterstand aan. In de tweede helft werd het leed alleen maar erger.

Rijkhoff

Bij Borussia Dortmund O-18 stond oud-Ajacied Julian Rijkhoff in de basis. De aanvaller scoorde overigens niet voor de bezoekers, bij Ajax stond alleen Jaydon Banel op het scoreformulier. Hij maakte halverwege de eerste helft nog de 1-1. Door deze nederlaag staat Ajax derde in de groep. De volgende wedstrijd voor de Amsterdamse talenten is op 3 november in Duitsland tegen Borussia Dortmund.