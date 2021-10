Geen voorlopige vrijlating voor verdachte van doodslag tijdens 'bad trip'

Ruben S. (21), verdachte van doodslag van de 22-jarige Heilooër Jaymie tijdens een uit de hand gelopen drugsfeestje afgelopen 31 januari, blijft zeker tot 10 januari in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter besloten na de zitting van gisteren.

Rechtbank Haarlem - NH/ Dimitri Walbeek

Tijdens de derde inleidende zitting in de rechtbank van Haarlem gisteren, probeerde S.' advocaat Arthur van der Biezen hem in ieder geval tot de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak op vrije voeten te krijgen. "We gaan toch uit van onschuldig tot het tegendeel bewezen is?", vroeg de raadsman zich gisteren in de rechtszaal hardop af. "Dit is een ongeluk geweest. Zwaardere criminelen zijn in voorbereiding op hun inhoudelijke zaak wel vrijgelaten."

Uit de hand gelopen drugsfeestje Op 31 januari 2021 kwamen vier vrienden, verdachte Ruben S. (21), Jaymie (22) en twee anderen samen om in coronatijd een feestje te vieren bij S. thuis in Heemskerk. De vier namen drugs. Het feestje liep danig uit de hand. S. belandde in een bad trip en zou Jaymie met messteken rond het hart om het leven hebben gebracht. Hij herinnert zich niet wat er toen gebeurd is, vertelde hij tijdens een inleidende zitting van de rechtszaak in juli.

Het voornaamste argument om S. vast te houden, zou de 'geschokte rechtsorde' zijn. Dit betekent dat er maatschappelijke onrust zou kunnen komen als de verdachte vrij zou worden gelaten. Maar dat vond advocoaat Van der Biezen onterecht. Risico's Het OM vond de verdenking van doodslag - en dat na inname van LSD - genoeg reden om S. voorlopige detentie te verlengen. "Je stelt je bloot aan risico's en kunt dus niet zeggen: 'ik heb iets genomen en dus kan ik er niets aan doen'," vond de officier van justitie. De rechter liet aan het einde van de zitting weten goed over eventuele voorlopige vrijlating te moeten nadenken. Hij besliste later in het nadeel van S.. Er volgt nog een vierde inleidende zitting op 10 januari 2022. In ieder geval tot die tijd blijft S. in hechtenis.