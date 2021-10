339 coronabesmettingen in West-Friesland, verdubbelingen in meerdere gemeenten

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen twee weken positief is getest op corona is sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken kregen 339 West-Friezen een positieve testuitslag. Het RIVM meldt in deze periode geen ziekenhuisopnames, wel wordt een overleden persoon gemeld. Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken, toen 192 inwoners uit de regio positief waren getest.

Van de zeven West-Friese gemeenten werd in Opmeer het hoogste aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners gemeten. In de praktijk betekent dit dat er in de afgelopen twee weken 39 personen positief zijn getest. In de eerdere periode waren dit er nog 29.

Verdubbelingen

Voor de gemeenten Hoorn en Stede Broec geldt dat het aantal personen dat een positieve testuitslag kreeg is verdubbeld vergeleken met de voorgaande periode. In Hoorn lag het aantal bij het eerdere meetpunt op 56 personen, en is dat aantal nu gestegen naar 116. Voor Stede Broec geldt dat het aantal positief geteste mensen is toegenomen van 11 naar 24.

Ook in de gemeente Enkhuizen is het aantal positief geteste mensen op corona zo goed als verdubbeld. Waar er in de eerdere twee weken nog 36 mensen positief werden getest op het virus, meldt het RIVM 56 personen die in de laatste twee weken een positieve uitslag hebben gekregen.

Bekijk hieronder het aantal positief geteste personen van afgelopen week in jouw gemeente: