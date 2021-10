Twee mannen opgepakt op verdenking van moord op terrein Amsterdam-Noord

De politie gaat uit er vanuit dat de overleden man die ongeveer een maand geleden werd gevonden op een braakliggend terrein aan de Distelweg in Amsterdam-Noord door een misdrijf om het leven kwam. Er zijn inmiddels twee mannen opgepakt op verdenking van moord of doodslag.

De mannen zijn gisteren en vandaag opgepakt. Ze zijn beiden 36 jaar oud en komen uit Amsterdam. De twee zitten nog vast en zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen hun advocaat mogen spreken. Donderdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het slachtoffer is een 42-jarige man van Poolse afkomst die in Amsterdam woonde. De politie liet vorige maand al weten dat er sprake was van verdachte omstandigheden. Een dag later werd bekend dat er mogelijk een verband was tussen de dood van de man en een brand op het terrein een paar dagen eerder.

De recherche nam ook een bootje mee. Dat bootje is onderzocht bij het politiebureau aan het IJdok.