Beter in vorm rakende AZ'er Wijndal is fan van Clasie: "Hij kan eigenlijk alles"

Donderdag speelt AZ de volgende wedstrijd. Dat is in Roemenië voor de Conference League tegen Cluj. "Ik kende dit team eigenlijk niet, maar vanochtend kregen we al de nodige informatie. Ik begreep dat deze spelers gemeen voetbal spelen en fysiek sterk zijn." De Roemeense opponent vierde vorig seizoen het kampioenschap en staan ook op dit moment weer bovenaan. "We mogen deze ploeg dus niet onderschatten."

Jut en Jul

"Nee, ik vind het niet een Jut en Jul-competitie", aldus Wijndal over de Conference League. En daarmee deelt de Alkmaarse aanvoerder niet de mening van bondscoach Louis van Gaal. "Er zitten aardig goede teams tussen, al moge het duidelijk zijn dat we liever in de Europa League speelden."

Clasie

Tot slot gaat Wijndal nog even in op zijn teamgenoot Jordy Clasie. De middenvelder van AZ valt op door zijn goede spel en datde Alkmaarse aanvoerder ook niet ontgaan. "Ik ben fan van hem. Hij kan verdedigen, aanvallen. Eigenlijk heeft hij alles. Wel win ik de kopduels van hem, al kleunt hij er wel behoorlijk in."

Donderdag om 21.00 uur begint Cluj - AZ. De Roemenen staan onderaan in de groep met slechts één punt en de Alkmaarders leiden met vier punten uit twee duels.