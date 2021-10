Meer besmettingen in de regio, één persoon overleden aan het coronavirus

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen week 346 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 64 meer besmettingen dan vorige week. In het ziekenhuis is één positief getest persoon opgenomen, hetzelfde aantal als vorige week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de gemeente Landsmeer zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 130,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 15 personen positief zijn getest op covid-19. Dit is één besmetting minder dan vorige week.

Ook in Zaanstad kleur de kaart donkerder. Er zijn afgelopen week 197 mensen besmet met het virus. Per 100.000 inwoners zijn dat 125,6 personen. In de gemeente is één persoon opgenomen met covid-klachten en één persoon overleden aan het virus.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: