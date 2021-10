Financiële injectie voor molen De Otter: "Enorme boost"

De houtzaagmolen De Otter aan de Amsterdamse Kostverlorenvaart is dolblij met de Molenprijs. Naast de erkenning van duizenden stemmers, is er met de winst 75.000 euro verdiend voor renovatiewerkzaamheden. "Dat gaan we gebruiken om de droogloodsen verduurzaamd te herbouwen en dat is iets dat onlosmakelijk bij de molen hoort."

Dat laatste herstelt de gemeente momenteel en op het terrein rond de molen komen de droogloodsen weer terug, zo is het plan. Mede dankzij het geldbedrag dat verbonden is aan de Molenprijs is dat mogelijk. "Het is een enorme boost in de goede richting", vertelt molenaar Gremmer.

Het is de oudste windhoutzaagmolen van de hele wereld weet molenaar Roel Gremmer. De molen, die werd gebouwd in 1631, is in uitstekende staat door de inzet van vrijwilligers. De droogloodsen en kade daarentegen zijn dat niet.

De groep vrijwilligers is al jaren toegewijd bezig om de molen en de bijbehorende historische grond te onderhouden en in ere te herstellen. De molen is in 2019 helemaal geschilderd en in oude glorie hersteld. Het is een paltrokmolen, het enige molentype dat in zijn geheel naar de wind wordt gedraaid. Hiervan zijn er in het land nog vier, namelijk in Haarlem, Zaandam, Zaanse Schans en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, maar die zijn in de 18e eeuw gebouwd.

Krukas

Ondanks dat De Otter al eerder stond, is ook binnenin de molen te zien dat alles nog werkt. Hout kan nog altijd worden gezaagd, net als vroeger. "Het bovenwiel van de molen is het grote tandwiel om de wiekenas", legt de molenaar uit.

"Dit tandwiel drijft als we gaan zagen een ander tandwiel aan. Daaronder zit een krukas. Dat is een as met drie bochten erin en die zorgt ervoor dat een draaiende beweging wordt omgezet in een op-en-neer gaande beweging. Dat is nodig om de zaagramen aan te drijven en die krukas is de oudste van Nederland."