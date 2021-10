Drie maanden cel geëist tegen twee verdachten aanranding 17-jarige pizzakoerier

Volgens een verklaring die het slachtoffer bij de politie aflegde, wordt hij binnen gevraagd, want 'anders wordt de pizza koud'. De jongen denkt op dat moment 'klant is koning' en zet de pizza's en de drankjes op een salontafel in de hal van De K.'s huis. Wanneer De K. even wegloopt om geld te halen, ziet de minderjarige jongen mensen seks hebben in een andere kamer.

Als De K. terugkomt, begint ze te filmen, aldus de het slachtoffer. Bijna tegelijkertijd wordt hij naar eigen zeggen bij zijn geslachtsdeel gegrepen door Van der K., die gekleed is 'in een soort sm-pakje'. Van der K. wrijft over zijn geslachtsdeel en balzak en knijpt er in, aldus het slachtoffer in een verklaring. Op dat moment weet hij niet goed wat hij moet doen. In het verleden is hij door een stiefvader misbruikt en deze aanranding haalt daar trauma's van naar boven.

Wanneer het slachtoffer uiteindelijk de woning verlaat, krijgt hij nog te horen: "Dit is de ultieme droom van iedere pizzabezorger." Eenmaal bij zijn werk aangekomen, is hij 'boos en in paniek' en hyperventileert hij. Als zijn werkgever hierop telefonisch verhaal haalt bij de vrouwen, krijgt hij te horen dat het slachtoffer maar 'moet worden ontslagen omdat hij niet wil neuken'.

'Had nooit mogen gebeuren'

Beide verdachten zeggen veel spijt te hebben van hun actie. "Dit had gewoon nooit mogen gebeuren", vertelt de Alkmaarse emotioneel voordat ze vertelt zelf ook te maken te hebben gehad met misbruik. Toch lijkt ze de schuld voor een deel bij het slachtoffer te leggen: "Het was tijdens corona en bezorgers mochten toen niet naar binnen", zegt ze. En later: "Als hij niet het huis in was gegaan, was dit nooit gebeurd."