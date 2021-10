Man (40) in cel voor tweede keer aangehouden als verdachte liquidatie Lucas Boom

De 40-jarige Randall D. is aangehouden in zijn cel op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Lucas Boom in 2015. Boom werd op klaarlichte dag in Zaandam voor de ogen van basisschoolleerlingen neergeschoten. De verdachte zou Boom hebben geliquideerd. Het Openbaar Ministerie verwacht snel meer aanhoudingen te verrichten.

De Amsterdamse crimineel Lucas Boom werd op 9 juni met automatische geweren geliquideerd door meerdere schutters in een woonwijk in Zaandam. Over Boom wordt gezegd dat hij een vertrouweling was van Willem Holleeder. Die zou geld hebben geïnvesteerd in de drugshandel van Boom.

Opnieuw aangehouden

Zo'n zes jaar geleden werden al meerdere verdachten aangehouden voor de moord. Deze Amsterdammers en Hagenaren zijn weer vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs was. De huidige verdachte Randall D. was één van hen.

Het Openbaar Ministerie licht toe: "Op grond van een verklaring die een anonieme getuige vorig jaar heeft afgelegd, is de 40-jarige verdachte vandaag voor de tweede keer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Lucas Boom."

Moord bij buurthuis Wittenburg

Randall D. zit op dit moment al in voorlopige hechtenis in het onderzoek naar de dood van Mohamed Bouchiki. De 17-jarige Mohamed werd in januari 2018 doodgeschoten in het buurthuis op Wittenburg, waar de daders in het rond begonnen te schieten. Er waren op dat moment veel kinderen en jongeren aanwezig.

Mohamed kwam om het leven, twee andere aanwezigen raakten gewond. Randall D. werd afgelopen juni op Curaçao aangehouden en aan Nederland overgedragen.



Op 11 november wordt dit onderzoek verder behandeld. Op dezelfde dag zal de 40-jarige verdachte worden gedagvaard op verdenking van de moord op Lucas Boom.