Reddingsbrigades groots uitgerukt voor omgeslagen catamaran op het IJsselmeer

Al snel werd duidelijk dat de man op de romp van het schip in zijn eentje was. Bij een zoekronde door het vliegtuig werden ook geen andere drenkelingen gevonden. De situatie bleek snel onder controle, waarna de man die op de catamaran voer naar het reddingstation in Enkhuizen werd gebracht om daar op te warmen en van de schrik bij te komen.

Via de Kustwacht werd de hulp ingeroepen van de verschillende reddingsbrigades in West-Friesland. Vrijwilligers van de brigades uit Andijk, Enkhuizen en Medemblik snelden het water op, ondersteund door een SAR helikopter en een kustwachtvliegtuig.

Het omgeslagen vaartuig werd gistermiddag ontdekt door een langsvarend charterschip. Het bleek te gaan om een omgeslagen catamaran, die voer tussen Enkhuizen en Stavoren. De opvarende had zichzelf uit het schip kunnen halen en was op de omgeslagen romp van de boot gaan zitten.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]