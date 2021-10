Binnenstad Haarlem zonder stroom: winkels sluiten deuren en bezoekers staan op straat

Het centrum van Haarlem kampt met een grote stroomstoring. Winkels zijn gesloten, stoplichten staat uit en winkelbezoekers lopen over straat. Volgens netbeheerder Liander is een monteur onderweg en zou de stroomstoring tot 13.45 uur moeten duren.

Een voorbijganger in het centrum van de stad zegt wel heeft gemerkt dat er een stroomstoring is. "Ik probeerde een broodje te halen, maar dat lukt niet. Alles is dicht. Ik ga het nu maar proberen bij een Turkse bakker, misschien dat ze daar cash geld accepteren."

Zowel de gemeente als de politie is door de stroomstoring niet te bereiken. En de publiekshal heeft ook de deuren moeten sluiten.

Op de website van netbeheerder Liander staat dat de postcodes 2011, 2012, 2014 en 2019 momenteel geen stoom hebben en dat het gaat om 2.000 klanten. De monteur die onderweg is, zou het probleem rond 13:45 uur hebben verholpen.

Ook op twitter stromen de eerste berichten binnen van mensen die kaarsjes aansteken en er het beste van maken.