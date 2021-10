Binnenstad Haarlem heeft weer stroom: winkels sloten deuren, bezoekers stonden op straat

De stroomstoring die eerder vandaag het centrum van Haarlem lamlegde, is rond 14.00 uur verholpen. Dat meldt Liander op Twitter. Door de storing sloten veel winkels hun deuren, konden reizigers op het station van Haarlem niet meer in- of uitchecken en was de publiekshal van de gemeente gesloten.

Een voorbijganger in het centrum van de stad merkte al snel dat er een stroomstoring was. "Ik probeerde een broodje te halen, maar dat lukt niet. Alles is dicht. Ik ga het nu maar proberen bij een Turkse bakker, misschien dat ze daar cash geld accepteren."

Het politiebureau was nog wel te bereiken, maar de publiekshal van de gemeente was uren gesloten. Op het NS-station konden reizigers door de stroomstoring niet meer in- of uitchecken. Treinreizigers werd geadviseerd om zich bij de conducteur te melden. Treinen reden nog wel.

Op de website van netbeheerder Liander stond snel na de stroomuitval dat het ging om de postcodes 2011, 2012, 2014 en 2019, en dat er zo'n 20.000 klanten gedupeerd waren.

