Acht Amsterdamse tieners opgepakt voor diefstal en geweld in Broek in Waterland

De politie heeft gisteravond in Broek in Waterland acht jongeren uit Amsterdam opgepakt. De groep gedroeg zich vervelend en agressief, maakte zich schuldig aan diefstal met geweld en is uiteindelijk op het Leeteinde in de boeien geslagen.

De verdachten komen uit Amsterdam en zijn allemaal tussen de 15 en 17 jaar oud, laat een politiewoordvoerder weten. "Ze hebben buurtbewoners lastiggevallen, er werd flink geschreeuwd en er zijn wat klappen gevallen."

Wat ze hebben gestolen, en waar dat is gebeurd, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de acht verdachten nog vastzitten en worden verhoord. Het mishandelde slachtoffer stond 'buiten de groep', benadrukt de politiewoordvoerder. Hij of zij is niet gewond geraakt.

Burgernet

De meeste verdachten konden snel in de boeien worden geslagen. Voor drie verdachten moest meer moeite worden gedaan. Via Burgernet kregen Broekers het verzoek om naar het drietal uit te kijken. Kort daarna liet de politie 'een aantal verdachten' te hebben aangehouden. Voor zover bekend is de politie niet op zoek naar meer betrokken raddraaiers.

