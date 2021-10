De Peiling: Celstraf bij geweld tegen boa's en politieagenten

De taskforce ‘Onze Hulpverleners Veilig’ luidt de noodklok vanwege het toenemende geweld tegenover hulpverleners en politieagenten. Voorzitter Pieter Verhoeve zegt tegen De Telegraaf dat er dringend een denkomslag nodig is en vraagt in een brandbrief de kabinetsformateurs om meer middelen.

De tijdelijke taskforce is afgelopen jaar in het leven geroepen door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Volgens voorzitter Verhoeve zullen de hulpdiensten nog vele jaren ondersteuning nodig hebben en daarvoor zijn financiële middelen nodig, schrijft hij in de brandbrief aan de kabinetsformateurs.

Toenemende agressie

Bijna iedereen met een publieke taak merkt dat er sprake is van toenemende agressie. Dat blijkt uit de cijfers: vorig jaar steeg het aantal meldingen van agenten over agressie en geweld met bijna 20 procent tot 12.500. Van de boa’s is maar liefst 95 procent tijdens de coronacrisis met verbaal geweld geconfronteerd; 70 procent ondervond intimidatie en 60 procent kreeg te maken met fysieke agressie.

Om de situatie te verbeteren wil de taskforce zero-tolerance invoeren. Het streven is dat slachtoffers voortaan van elk geweldsincident melding of aangifte doen. De werkgroep wil ook dat de dubbele straffen voor agressie tegen uniformdragers consequent worden uitgedeeld en dat daders niet wegkomen met een taakstraf of boete.