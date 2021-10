Van saté bezorgen naar overname Spaarne66: "Het ging snel, binnen een week had ik de zaak"

Spaarne66 is verkocht aan Silvester Out. De 35-jarige Haarlemse ondernemer is momenteel eigenaar van een website waar je saté kunt bestellen en wil met de overname terug naar zijn roots in het restaurantleven. "Ik ben ooit begonnen als chef-kok en wil na tien jaar maaltijden bezorgen weer een eigen zaak hebben."

De overname van Spaarne66 ging ontzettend snel, vertelt Out aan de telefoon - hij is op vakantie in België - tegen NH nieuws. "Normaal duurt zo’n koop wat langer, maar ik had goed contact met mijn makelaar. De koop was binnen een week rond. Dat was wel even wennen." Hij gaat de zaak niet alleen runnen, maar 'met mijn vrouw Sanne', vertelt hij.

De nieuwe eigenaar van Spaarne66 is geen onbekende in de Haarlemse horeca. Hij heeft altijd gewerkt in restaurants, onder andere als chef-kok. Zo’n tien jaar geleden begon hij voor zichzelf en zette hij een satebestellen.nl op.

Spaarne66 of toch iets anders

De kans is groot dat het pand, gevestigd op nummer 66 aan het Spaarne, dezelfde naam blijft houden. "Iedereen in Haarlem kent die naam, dus ik zou wel gek zijn om het te veranderen. Toch is de koop zó snel gegaan dat ik er nog niet goed over na heb kunnen denken. Misschien wordt het toch anders, maar ik weet het gewoon nog niet."

De inrichting zal wel worden opgefrist. Zo komt er een andere bar met nieuwe barkrukken in, weet Out al. "We gaan het opfrissen en het meer trendy maken; het is nu toch een beetje oubollig. Maar het terras blijft wel zo als het is; we zijn echt verliefd op dat terras."

Ook kunnen bezoekers straks naast een ontbijt, lunch en diner tot in de latere uurtjes borrelen. "Dat willen we toe gaan voegen: gasten kunnen straks tot een uurtje of een borrelen. Dat lijkt ons echt een goede toevoeging."

Na veertien jaar afscheid

Kim Lemmers begon met haar twee zussen en moeder veertien jaar geleden Spaarne66. Doordat een van haar zussen een andere baan vond, runde Kim de zaak de afgelopen negen jaar alleen met haar zus Sophie. Hun moeder was door de jaren langzaam naar de achtergrond verdwenen.

De coronacrisis heeft een bepalende rol gespeeld in de verkoop. Eerder vertelde Kim 'dat corona zeker te maken heeft met de verkoop'. "We hebben altijd de visie gehad om door te gaan en wilden er voor onze gasten zijn. Maar die laatste maatregel, de toegangspas, is voor ons echt de druppel."

Open in januari

Het vernieuwde Spaarne66 zal in januari opengaan en Out zal er in de beginperiode vaak te zien zijn: "Ik ga het opzetten en ik zal mee gaan koken. Daarnaast blijft het bezorgen ook gewoon doorgaan. Het zal er dus zeker niet minder druk om worden. Nu dus eerst nog maar even genieten van de week vakantie met mijn vrouw en vier kinderen", zegt hij lachend.