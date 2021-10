Nico Landeweerd: "Waterpolo werd er bij ons ingeslagen"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat waterpologrootheid Nico Landeweerd. Met het Nederlands team boekte hij zijn grootste succes tijdens de Olympische Spelen van Montreal in 1976.

"Bij waterpolo leer je heel goed zwemmen", verklaart Landeweerd zijn passie voor de sport. "En het is vrij fysiek. Ik houd wel van weerstand en tegenstand. Ik was niet zo groot; bijna iedere tegenstander was groter dan ik was. Dus dan moet je het niet hebben van kracht, maar van snelheid en inzicht. En een goede techniek. Dat had ik. Ik zag vaak al dingen gebeuren voordat anderen ze zagen."

De kleine Nico ging zwemmen, want dat deden zijn grote zussen ook. Op een gegeven moment ruilden zijn zussen het zwemmen in voor waterpolo en Nico volgde. "Toen ben ik vanaf mijn tiende gaan waterpoloën bij De Robben."

Waterpolo is volgens Landeweerd geen gewelddadige sport, maar op buitenstaanders kan het wel zo overkomen. "Als je het erover hebt met mensen vinden ze het worstelen en boksen in het water. Voor een deel is dat ook wel zo. Je wordt continu geschopt en onderwater geduwd. En als de scheidsrechter niet kijkt, word je geslagen. Daar moet je wel tegen kunnen. Aan de andere kant is het een sport waar je heel weinig blessures mee oploopt."

Amateurs

Landeweerd kwam in een team terecht dat zo'n tien jaar meedeed met de beste zes landen van de wereld. En dat was bijzonder. In Nederland was (en is) waterpolo een marginale amateursport, terwijl de Oostbloklanden zeer professioneel te werk gingen en het hele jaar door in training waren. "Daar kon je normaal niet tegenop, tenzij je een keertje mazzel had."

Maar Nederland had in Evert Kroon misschien wel de beste keeper van de wereld. Daarnaast was er in de groep een aantal spelers die er ook wat van konden, onder wie dus Landeweerd. Tot twee keer toe werd hij gekozen in een wereldteam en dat was heel bijzonder voor een Nederlandse speler.